Путин поручил подготовить программу по снижению бедности семей с детьми

Систему мер поддержки президент поручил подготовить к 1 июля. Президент подчеркнул, что ряд решений нужно принять сейчас. Он призвал поддержать неполные семьи.

В среду, 21 апреля, во время послания Федеральному собрания, президент Владимир Путин поручил правительству к июлю подготовить программу, снижающую уровень бедности семей с детьми, а родителей-одиночек поддерживать отдельно.

Систему мер поддержки президент поручил подготовить к 1 июля.

«Задача — свести к минимуму угрозу бедности для таких семей», — сказал Путин

Президент подчеркнул, что ряд решений нужно принять сейчас. Он призвал поддержать неполные семьи.

«Нужно отдельно поддержать те семьи, где мама или папа в одиночку воспитывают ребенка. И в свидетельстве о рождении — извините, что говорю о таких как бы бытовых вещах, но это то, чем люди живут — не указан один из родителей. Либо родители разведены и один из них имеет право на алименты», — сказал глава государства.

Президент сообщил, что с 1 июля детям от 8 до 16 лет будут выплачивать в среднем по 5 650 рублей в месяц.