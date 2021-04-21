На ремонт Северной окружной Рязани выделят 750 млн

Сумму в 750 млн выделят в течение трех лет.

На ремонт Северной окружной дороги в Рязани выделят 750 млн. Об этом говорится в распоряжении правительства, которое опубликовали во вторник, 20 апреля.

Привести в порядок планируют участок длиной 3,4 километра от Канищева до развязки около Борок. Сумму в 750 млн выделят в течение трех лет. На проектные работы потратят 5,7 млн. В 2021 на ремонт намерены выделить 92,1 млн, в 2022 — 391,4 млн, в 2023 — 266,4 млн.