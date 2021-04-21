На проезде Яблочкова изменят режим работы светофора

Режим работы светофора изменят с 23 апреля.

На проезде Яблочкова изменят режим работы светофора. Об этом сообщает сайт мэрии.

С 23 апреля на светофоре запретят левый поворот при движении в сторону улицы Зубковой на пересечении с улицей Радиозаводской.

На участке будет осуществляться ежедневный мониторинг ситуации. Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что с 12 мая отменят левый поворот с проезда Яблочкова при движении со стороны Зубковой на территорию ТЦ «НИТИ» на пересечении с улицей Радиозаводской.