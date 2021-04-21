На проезде Яблочкова изменят режим работы светофора
Режим работы светофора изменят с 23 апреля.
На проезде Яблочкова изменят режим работы светофора. Об этом
С 23 апреля на светофоре запретят левый поворот при движении в сторону улицы Зубковой на пересечении с улицей Радиозаводской.
На участке будет осуществляться ежедневный мониторинг ситуации. Автовладельцев просят учитывать эту информацию при планировании поездок.
Ранее сообщалось, что с 12 мая отменят левый поворот с проезда Яблочкова при движении со стороны Зубковой на территорию ТЦ «НИТИ» на пересечении с улицей Радиозаводской.