МВД запустило систему «Паутина» для обжалования штрафов

Программное обеспечение начало действовать в ЦФО, но до конца года «Паутину» планируют внедрить в большинстве российских регионов. Новая система может стать частью системы электронного обжалования штрафов на портале госуслуг.

МВД запустило систему «Паутина». Она позволит отслеживать место угнанных машин и автомобилей, покинувших место, пишет « Коммерсант ».

Программное обеспечение начало действовать в ЦФО, но до конца года «Паутину» планируют внедрить в большинстве российских регионов.

Отмечается, что раньше полиция могла сделать фото машин только в момент ДТП. Теперь стали доступны фото всех проездов.

Также полиция получила доступ к снимкам, которые были отсеяны и не стали штрафами.

Как пояснили в МВД, новая система может стать частью системы электронного обжалования штрафов на портале госуслуг.