Мэрия назвала число свободных мест в рязанских детсадах

Заявления принимаются с 17 по 28 мая 2021 года. Направление в действующие подготовительные группы в июне производить не будут в связи с выпуском детей.

Мэрия назвала число свободных мест в рязанских детсадах по состоянию на 19 апреля. Информация опубликована на сайте горадминистрации.

Для детей от 2 до 3 лет — №148 (Московский район).

Для детей в возрасте от 3 до 4 лет в детских садах:

Железнодорожный район — №№24, 29, 30, 43, 48, 71, 73, 75, 81, 81, 84, 88, 116, 136, 143, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — №№3, 14, 23, 31, 79, 89, 93, 101, 103, 104, 110, 115, 126, 134, 135, 137, 148, 151, 153, 158;

Октябрьский район — №№4, 7, 37, 77, 105, 117, 118 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 121, 130, 142, 147, 149, 152, 161;

Советский район — №№1 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи), 60, 66, 96, 119, 133.

Вакантные места в действующих группах:

Вторая младшая группа (дети, рожденные с 2 сентября 2016 года по 1 сентября 2017 года):

Железнодорожный район — ДОУ №№43, 73, 160 (группа для детей с ТНР);

Московский район — ДОУ №№14, 23, 76, 89, 101, 103, 104, 107, 108, 120 (для детей с нарушением зрения), 148, 151, 153, 154, 158;

Октябрьский район — ДОУ №№105, 131, 152, 161;

Советский район — ДОУ №133.

Средняя группа (дети, рожденные с 2 сентября 2015 года по 1 сентября 2016 года):

Железнодорожный район — ДОУ №№43, 48, 71, 73, 160 (группа для детей с ТНР);

Московский район — ДОУ №№14, 16, 23, 28, 31, 76, 103, 104, 108, 124, 126, 135, 137, 148, 151, 153, 154, 158;

Октябрьский район — ДОУ №№70, 118 (общеразвивающая группа и группа для детей с ТНР), 121, 130;

Советский район — ДОУ №№133.

Старшая группа (дети, рожденные с 2 сентября 2014 года по 1 сентября 2015 года):

Железнодорожный район — ДОУ №№73, 80, 81, 99, 116, 143, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — ДОУ №№3, 16, 23, 28, 31, 76, 89, 104, 126, 135, 137, 148, 153;

Октябрьский район — ДОУ №№69, 78, 118 (группа для детей с ТНР), 121, 131, 140, 147, 150, 152, 161;

Советский район — ДОУ №№66, 91, 133, 141, школа №29.

Направление в действующие подготовительные группы (для детей, рожденных с 02 сентября 2013 года по 01 сентября 2014 года) в июне производить не будут в связи с выпуском детей.

Для направления в указанные детские сады родителям необходимо обратиться в МФЦ.

Для получения места в детских садах №№1, 118, 160 дополнительно необходимо предоставить в МФЦ заключение ПМПК с рекомендацией посещения группы для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Заседание комиссии состоится 2 июня 2021 года. Заявления принимаются с 17 по 28 мая 2021 года.