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Касимовская чиновница присвоила из бюджета два миллиона рублей
Достоверно зная, что часть работ по ремонту сквера не выполнена, чиновница подписала акт приема работ.

Касимовская чиновница присвоила из бюджета два миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

В 2020 году в рамках реализации проектов «Жилье и городская среда» и «Формирование комфортной городской среды» из бюджета Рязанской области было выделено пять млн рублей на ремонт сквера имени Пушкина в Касимове.

В конце 2020 года начальница касимовского управления по капитальному строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, достоверно зная, что часть работ на сумму два млн рублей по ремонту сквера фактически не выполнена, подписала акты приема.

Расследование уголовного дела по части 1 статьи 292 УК РФ (Служебный подлог) завершено, дело передано в суд.