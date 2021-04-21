В центре Рязани перекроют движение

Движение перекроют с 17:00 до 22:00. Водителей попросили не оставлять машины с 15:00 до 22:00 на парковке у площади Ленина.

В среду, 21 апреля, в центре Рязани перекроют движение. Об этом сообщил сайт мэрии.

Движение перекроют с 17:00 до 22:00. Для проезда будут закрыты участки на Малом шоссе на участке от Первомайского проспекта до 1-й Безбожной улицы, на проезжей части 1-й Безбожной улицы на участке от Малого шоссе до Вокзальной улицы, на проезжей части проезда Завражнова на участке от Первомайского проспекта до Высоковольтной улицы.

Водителей попросили не оставлять машины с 15:00 до 22:00 на парковке у площади Ленина (около пересечения улицы Маяковского с улицей Горького), а также освободить от транспорта с 15:00 до 22:00 участок Малого шоссе от Первомайского проспекта до 1-й Безбожной улицы, проезда Завражнова.