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Аркадий Фомин прокомментировал послание президента России Федеральному собранию
По словам Фомина, депутаты облдумы готовы приступить к выполнению задач, поставленных президентом. Он отметил, что региональная политика принимает четкий вектор развития.

Председатель облдумы Аркадий Фомин прокомментировал послание президента России Федеральному собранию.

По словам Фомина, депутаты облдумы готовы приступить к выполнению задач, поставленных президентом.

Он отметил, что региональная политика принимает четкий вектор развития.

«Этому должны способствовать те решения, которые будут приняты по посланию. Одна из задач — это укрепление финансовой устойчивости регионов. И здесь президент предлагает реструктуризацию долговых обязательств субъектов и замену коммерческих кредитов бюджетными. У регионов появляются дополнительные финансовые возможности», — рассказал Фомин.

Он также выделил еще одно озвученное президентом направление по развитию регионов — возможность получения кредитов на реализацию инфраструктурных проектов. Предложение предварительно внес секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак по итогам обсуждения проектов комплексного развития в ряде областей.

«Также появляется перспектива увеличения темпов газификации населенных пунктов. И вновь президент поддержал предложение „Единой России“ о том, что подводка газа должна быть бесплатной для людей до границ земельного участка, — сообщил Аркадий Фомин. — Глава государства предложил нам инструменты для развития, а дальше многое будет зависеть от нас: насколько качественно и быстро будут подготовлены проекты, которые должны пройти защиту и получить финансирование. А это развитие транспорта, строительство дорог, коммунальной инфраструктуры, создание условий для ведения бизнеса. Все это даст регионам новое качественное развитие».