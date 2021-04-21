\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 21
Чтв, 22
Птн, 23
16°
ЦБ USD 76.82 0.8 22/04
ЦБ EUR 92.29 0.54 22/04
Нал. USD 76.31 / 77.70 15:41
Нал. EUR 91.72 / 92.35 15:41
Новости
Публикации
Прививки в торговых центрах Рязани: пять человек собирать не обязатель...
В ближайшее время в нашем регионе должны появиться еще...
1 час назад
204
Рязанцам предложили пройти физиопроцедуры в «СМ-Клинике»
Переохлаждения, падение иммунитета, частые простуды — п...
2 часа назад
280
Нищая Рязань, как кость в горле у властей. Андрей Караулов выпустил бо...
Планировалось, что репортаж о Рязани займет не более де...
19 апреля 2021 17:28
10
6 885
Заброшенный, но не забытый. В Рязани хотят застроить многоэтажками Цве...
Цветной бульвар — небольшая, протяженностью 385 метров,...
18 апреля 18:09
2
6 480
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Apple представила фиолетовый iPhone 12, iPad Pro и метки-трекеры
Новые метки-трекеры AirTags можно будет прикрепить к нужным предметам и отслеживать через карту на смартфоне. В компании назвали цены на новые продукты.

Во вторник, 20 апреля, Apple провела весеннюю презентацию, которая прошла в режиме онлайн. Об этом пишет «Газета.ру».

Компания представила новый моноблок iMac в семи цветах и новый планшет iPad Pro, а также iPhone 12 в фиолетовом цвете.

Кроме того, Apple объявила о запуске меток-трекеров AirTags. О них сообщалось еще в прошлом году. Также компания показала новое поколение Apple TV+ 4K с другим пультом, разноцветные аксессуары для iMac и расширенные возможности кредитки Apple Card.

Отмечается, что iMac оснастили 24-дюймовым дисплеем Retina с разрешением 4,5K, шестью динамиками, тремя микрофонами и HD-камерой для видеозвонков.

Также обновилась линейка аксессуаров. В семи цветах теперь будут выпускать мышку, клавиатуру и трекпад. Клавиатуру также выпустят в новой версии с Touch ID.

В России iMac (семиядерный графический процессор, 256 Гб SSD, 8 Гб памяти) будет стоить от 130 тысяч рублей. Цены на iPad Pro начинаются с 78 тысяч рублей.

Новые метки-трекеры AirTags можно будет прикрепить к нужным предметам и отслеживать через карту на смартфоне. Стоимость — от 3 тысяч рублей за одну штуку. Четыре метки будут стоить от 10 тысяч рублей. Цены на Apple TV 4K начинаются от 17 тысяч рублей за модификацию с 32 Гб на борту.