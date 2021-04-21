Apple представила фиолетовый iPhone 12, iPad Pro и метки-трекеры

Новые метки-трекеры AirTags можно будет прикрепить к нужным предметам и отслеживать через карту на смартфоне. В компании назвали цены на новые продукты.

Во вторник, 20 апреля, Apple провела весеннюю презентацию, которая прошла в режиме онлайн. Об этом пишет « Газета.ру ».

Компания представила новый моноблок iMac в семи цветах и новый планшет iPad Pro, а также iPhone 12 в фиолетовом цвете.

Кроме того, Apple объявила о запуске меток-трекеров AirTags. О них сообщалось еще в прошлом году. Также компания показала новое поколение Apple TV+ 4K с другим пультом, разноцветные аксессуары для iMac и расширенные возможности кредитки Apple Card.

Отмечается, что iMac оснастили 24-дюймовым дисплеем Retina с разрешением 4,5K, шестью динамиками, тремя микрофонами и HD-камерой для видеозвонков.

Также обновилась линейка аксессуаров. В семи цветах теперь будут выпускать мышку, клавиатуру и трекпад. Клавиатуру также выпустят в новой версии с Touch ID.

В России iMac (семиядерный графический процессор, 256 Гб SSD, 8 Гб памяти) будет стоить от 130 тысяч рублей. Цены на iPad Pro начинаются с 78 тысяч рублей.

Новые метки-трекеры AirTags можно будет прикрепить к нужным предметам и отслеживать через карту на смартфоне. Стоимость — от 3 тысяч рублей за одну штуку. Четыре метки будут стоить от 10 тысяч рублей. Цены на Apple TV 4K начинаются от 17 тысяч рублей за модификацию с 32 Гб на борту.