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Завершились региональные игры Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Победители станут участниками федерального этапа, который пройдет 21 апреля — 15 мая.

16-18 апреля в Касимовском районе прошли игры Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2020-2021. Участниками турнира стали 6 команд юношей и 7 команд девушек из Рязани, Касимова, Сасова, Скопина, Касимовского, Пронского, Кораблинского и Рыбновского районов.

Результаты соревнований:

  • Девушки:
    • 1 место — Касимов;
    • 2 место — Пронский район;
    • 3 место — Кораблинский район;
    • MVP — Антонова Татьяна, Касимов.
  • Юноши:
    • 1 место — Рязань;
    • 2 место — Рыбновский район;
    • 3 место — Сасово;
    • MVP — Лялин Максим, Рязань.

Победители станут участниками федерального этапа, который пройдет 21 апреля — 15 мая.

MVP — самый полезный игрок команды, лиги, конкретного соревнования или серии соревнований.