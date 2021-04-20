Завершились региональные игры Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»
Победители станут участниками федерального этапа, который пройдет 21 апреля — 15 мая.
16-18 апреля в Касимовском районе прошли игры Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» сезона 2020-2021. Участниками турнира стали 6 команд юношей и 7 команд девушек из Рязани, Касимова, Сасова, Скопина, Касимовского, Пронского, Кораблинского и Рыбновского районов.
Результаты соревнований:
- Девушки:
- 1 место — Касимов;
- 2 место — Пронский район;
- 3 место — Кораблинский район;
- MVP — Антонова Татьяна, Касимов.
- Юноши:
- 1 место — Рязань;
- 2 место — Рыбновский район;
- 3 место — Сасово;
- MVP — Лялин Максим, Рязань.
Победители станут участниками федерального этапа, который пройдет 21 апреля — 15 мая.
MVP — самый полезный игрок команды, лиги, конкретного соревнования или серии соревнований.