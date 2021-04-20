За сутки 121 рязанского водителя наказали за тонировку

В Рязанской области проходит масштабная кампания — «Неделя прозрачных стекол». В рамках рейда автоинспекторы привлекли к административной ответственности 121 водителя.

В Рязанской области проходит «Неделя прозрачных стекол». В рамках рейда автоинспекторы проверяют тонировку на машинах рязанцев.

В понедельник, 19 апреля, к ответственности привлекли 121 водителя. Особое внимание инспекторы ГИБДД обращают на тех, кого ранее уже штрафовали за сильную тонировку. Таким водителям грозит штраф от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест до 15 суток.

Напомним, проверки продлятся до 28 апреля.