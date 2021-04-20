\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 20
Срд, 21
Чтв, 22
ЦБ USD 76.02 -0.23 21/04
ЦБ EUR 91.75 0.27 21/04
Нал. USD 76.30 / 77.70 15:45
Нал. EUR 92.00 / 93.00 18:48
Новости
Публикации
Нищая Рязань, как кость в горле у властей. Андрей Караулов выпустил бо...
Планировалось, что репортаж о Рязани займет не более де...
Вчера 17:28
8
5 642
Заброшенный, но не забытый. В Рязани хотят застроить многоэтажками Цве...
Цветной бульвар — небольшая, протяженностью 385 метров,...
18 апреля 18:09
2
5 964
Кто имеет право брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время? П...
График отпусков обязателен как для работодателя, так и ...
16 апреля 15:52
4 990
«Взрывы боеприпасов лишили нас прежней жизни». Пострадавшие скопинцы д...
Корреспондент РЗН. инфо связался с жителями и узнал об ...
15 апреля 11:13
6 738
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В зоопарке Екатеринбурга белый медведь умер, подавившись мячиком
Умка жил в зоопарке с 1998 года. Он проглотил игрушку, которую бросил в вольер кто-то из посетителей.

В зоопарке Екатеринбурга белый медведь умер, подавившись мячиком. Об этом пишет РИА Новости.

Белый медведь по кличке Умка жил в зоопарке с 1998 года. Он родился в дикой природе, но рано остался без матери. Его подобрали местные жители на Чукотке. Четыре месяца медведь жил в сарае, после чего его определелил в зоопарк.

Умка умер, подавившись мячиком, который бросил в вольер кто-то из посетителей.

«Маленькая игрушка не приспособлена для игр такого крупного хищника. Проглотив мячик, медведь не смог с ним справиться, инородный предмет остался в желудке. Последствия оказались фатальными», — сообщает пресс-служба зоопарка.

Фото МБУК Екатеринбургский зоопарк.