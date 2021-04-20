В зоопарке Екатеринбурга белый медведь умер, подавившись мячиком

Умка жил в зоопарке с 1998 года. Он проглотил игрушку, которую бросил в вольер кто-то из посетителей.

В зоопарке Екатеринбурга белый медведь умер, подавившись мячиком. Об этом пишет РИА Новости.

Белый медведь по кличке Умка жил в зоопарке с 1998 года. Он родился в дикой природе, но рано остался без матери. Его подобрали местные жители на Чукотке. Четыре месяца медведь жил в сарае, после чего его определелил в зоопарк.

Умка умер, подавившись мячиком, который бросил в вольер кто-то из посетителей.

«Маленькая игрушка не приспособлена для игр такого крупного хищника. Проглотив мячик, медведь не смог с ним справиться, инородный предмет остался в желудке. Последствия оказались фатальными», — сообщает пресс-служба зоопарка.

Фото МБУК Екатеринбургский зоопарк.