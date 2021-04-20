В Старожилове сгорел жилой дом

Возгорание обнаружили поздно, в доме никого не было. На пожаре погибла собака.

В Старожилове сгорел жилой дом. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

Пожар произошел утром во вторник, 20 апреля. На улице Лесной в доме №34 загорелся бревенчатый сруб. Огонь увидел один из соседей, когда вышел на улицу. Возгорание обнаружили поздно, в доме никого не было. Прибывшие пожарные успели оттащить от огня легковую машину, которая начала дымиться от нагрева. Из-за сильного жара на соседних домах оплавился сайдинг.

На пожаре погибла собака, остававшаяся в доме.