В среду в Рязанской области ожидаются дождь и сильный ветер
В среду, 21 апреля, в Рязанской области будет облачно. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В среду, 21 апреля, в Рязанской области будет облачно. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, ожидается дождь, ночью в отдельных районах гроза. Ветер юго-восточный с переходом днем на юго-западный, 5-10 метров в секунду, порывы 13-18 метров в секунду, местами до 23 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +2, +7 градусов; днем +8, +13 градусов.