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В Рыбном пройдет баскетбольный «Финал четырех»
Адрес ФСК «Звезда»: Рыбное, Малое шоссе, 2. Вход свободный.

24-25 апреля в рыбновском комплексе «Звезда» пройдут игры финального этапа соревнований по баскетболу «Фестиваля среди мужских команд ЦФО». В Рязанскую область съедутся сильнейшие команды Центрального федерального округа.

Календарь игр:

  • 24 апреля (суббота)
    • 15:00 БК «Новомосковск» — «Кристалл» (Лыткарино);
    • 17:45 БК «Рязань» — «Олимпик» (Мытищи).
  • 25 апреля (воскресенье)
    • 11:00 игра за 3 место;
    • 13:30 финал.

Адрес ФСК «Звезда»: Рыбное, Малое шоссе, 2. Вход свободный.