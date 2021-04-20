В Рыбном пройдет баскетбольный «Финал четырех»
Адрес ФСК «Звезда»: Рыбное, Малое шоссе, 2. Вход свободный.
24-25 апреля в рыбновском комплексе «Звезда» пройдут игры финального этапа соревнований по баскетболу «Фестиваля среди мужских команд ЦФО». В Рязанскую область съедутся сильнейшие команды Центрального федерального округа.
Календарь игр:
- 24 апреля (суббота)
- 15:00 БК «Новомосковск» — «Кристалл» (Лыткарино);
- 17:45 БК «Рязань» — «Олимпик» (Мытищи).
- 25 апреля (воскресенье)
- 11:00 игра за 3 место;
- 13:30 финал.
Адрес ФСК «Звезда»: Рыбное, Малое шоссе, 2. Вход свободный.