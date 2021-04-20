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В рязанских соцсетях «Единая Россия» выдавала чужие фото гуманитарной помощи за свои
Глава Сасова признала что фото были сделаны в прошлом году, и отметила, что «сотруднику, ответственному за размещение новостей в партийной группе, будет сделан выговор».

В рязанских соцсетях «Единая Россия» выдавала чужие фото гуманитарной помощи за свои. Об этом сообщает сайт Vidsboku.ru.

13 преля 2021 года в сасовской группе в соцсети «ВКонтакте» местное отделение «Единой России» опубликовало новость о том, как волонтеры раздают жителям гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов. К сообщению были прикрепелены соответствующие фото. Спустя несколько дней выяснилось, что новость иллюстрируют фото прошлогодней давности. Об этом в комментариях рассказала местная жительница Валентина Переведенцева-Бокарева. По ее словам, на фотографиях был изображен ее муж с пакетом продуктов, которые им вручали в 2020 году. Пост был удален, но вместо него появился аналогичный с похожими прошлогодними фотографиями. Впоследствие, он также был удален.

Как сообщает Vidsboku.ru, размещенные «Единой Россией» фотографии оказались не только прошлогодними, но и отражали другие события. Речь идет о гуманитарной помощи многодетным семьям от московского предпринимателя Георгия Худайкулова.

Глава города Сасова Евгения Рубцова, прокомментировав ситуацию, признала, что фото были сделаны в прошлом году, и отметила, что «сотруднику, ответственному за размещение новостей в партийной группе, будет сделан выговор».

Фото из соцсетей.