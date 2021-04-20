В Рязани водитель сбежал с места ДТП и бросил в машине пострадавшего подростка

Полиция разыскивает бросившего место ДТП водителя.

В Рязани водитель сбежал с места ДТП и бросил в машине пострадавшего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной версии, утром во вторник, 20 апреля, на улице Горького водитель Renault Logan не справился с управлением, врезался в столб и сбежал с места аварии. В машине осталась 16-летняя девушка, которую госпитализировали.

Полиция разыскивает бросившего место ДТП водителя.