В Рязани проверили интервалы движения общественного транспорта

Проверку провели в поселке Семчино. Специалисты обнаружили, что автобусы №№ 17,34 и 98 не выполнили ни одного рейса после 20:00.

Прокуратура проверила соблюдение графика движения общественного транспорта. Проверку провели в Семчине.

Специалисты обнаружили, что автобусы №№ 17,34 и 98 не выполнили ни одного рейса после 20:00. Автобусы маршрута №53М2 выполнили три рейса после 20:00, интервалы движения которых составили от 15 до 137 минут, что не соответствует установленному графику движения.

По результатам проверки мэру Рязани внесено представление об устранении нарушений, которое находится на рассмотрении.