В Рязани прошли Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Кубок Лебедевой»

Участницами турнира стали представители более 20 регионов — женщины 15 лет и старше, юниорки 13-15 лет, девочки 11-12 лет, девочки 6-10 лет, которые выступили в индивидуальной программе и групповых упражнениях.

С 15-18 апреля на базе Академии единоборств состоялись Всероссийские соревнования по художественной гимнастике «Кубок ЗТР РСФСР Лебедевой»

Участницами турнира стали представители более 20 регионов — женщины 15 лет и старше, юниорки 13-15 лет, девочки 11-12 лет, девочки 6-10 лет, которые выступили в индивидуальной программе и групповых упражнениях.

В групповых упражнениях выступили 73 команды. В индивидуальной программе соревнований по программам мастеров спорта, кандидатов в мастера и спортивных разрядов свое мастерство показали более 200 участниц.

По итогам соревнований определились победители и призеры. Места среди участников распределились следующим образом:

Программа КМС 2007 г. р.

1 место — Асрян Розалия (бригада Лисицыной О.А.);

3 место — Сухарева Эвелина (Тушина Н.Б.).

Программа МС 2003 г. р. и старше

2 место — Капралова Алена (Коробкова М.М.);

3 место — Зайцева Валерия (бригада Горшковой Т.С.).

Многоборье. Программа КМС

1 место — Кормухина Юлия (бригада Лисцыной О.А.);

2 место — Харитонова Анастасия (Никитенко А.В.);

3 место — Миллер Эвелина (Тушина Н.Б.).

Многоборье. Программа МС

1 место — Луговских Елизавета 2000 г. р. г. Пенза;

2 место — Волосова Арина 2005 г. р. г. Москва;

3 место — Капралова Алена 2003 г. р. (Коробкова М.М., Фирсова О.М.).

Многоборье. Программа 1 разряда

1 место — Баркаева Полина 2009 г. р. г. Воронеж;

2 место — Моргунова Вероника 2010 г. р.(бригада Лисцыной О.А.);

3 место — Семикова Валерия 2009 г. р. г. Сасово.

Многоборье. Программа 1 юношеского разряда (2013 г. р.)

1 место — Полежайковская Софья (бригада Лисицыной О.А.);

2 место — Пяткова Анна (г.Старый Оскол), Петрова Александра (г.Тула);

3 место — Сагитова Алисия (г.Ижевск), Панферова Алиса (бригада Лисицыной О.А.).

Групповое упражнение-многоборье. Программа Мастеров спорта

1 место — Сборная команда Рязанской области №1 (г.Рязань, Коробкова М.М., Тушина Н.Б., Никитенко А.В., бригада Лисицыной О.А., бригада Горшковой Т.С.): Котикова Мария; Ивлева Полина; Бойко Дарья; Летова Надежда; Манохина Юлия; Доронина Елизавета.

2 место — Сборная команда Рязанской области №2 (г.Рязань, бригада Лисицыной О.А.): Миронова Дарья; Жданова Алена; Лозовская Елизавета; Мушкаева Яна; Чепарина Елизавета.

3 место — СШОР 25 МС (г.Москва): Махмудова Ника; Кирпичева Дарья; Джонибекова Алина; Чайлиян Мария; Белик Юлия; Тайченачева Елизавета.



Многоборье. Программа 2 разряда (2011 г. р.)

1 место — Куприянова Станислава (бригада Лисицыной О.А.);

2 место — Одинокова Кира (бригада Лисицыной О.А.);

3 место — Дягилева Юлия (бригада Никитенко А.В.).

Групповое упражнение-многоборье. Программа 3 разряда

1 место — Команда «Киндеры» (бригада Лисицыной О.А.): Олькова Милана; Гаранина Полина; Марценюк Дарья; Горячева Валерия; Горячева Ангелиа; Стешенко Ксения.

2 место — г. Новомосковск: Ковалева Арина; Лебединская София; Самборина Валерия; Ахметшина Арина; Лазарева София; Гусева Ульяна.



Групповое упражнение-многоборье. Программа 1 разряда

1 место — Команда «Атрон» (Тушина Н.Б., Горина А.А.): Мошкина Полина; Бугакова Алена; Терехова Каролина; Обойшева Татьяна; Литвинова Софья; Хомутская Софья.

2 место — г. Москва: Мироненко Мария; Иноземцева Елизавета; Ковешникова Анна; Шаброва София; До Полина; Агеева Варвара.

3 место — Команда ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств» (бригада Лисицыной О.А.): Шапошникова Варвара; Каулина Мария; Поротикова Варвара; Ларионова София; Полюхина Дарья.



Групповое упражнение-многоборье. Программа 2 юношеского разряда 2014-2013 г. р.

1 место — Команда «Кнопочки» (бригада Лисицыной О.А.): Панферова Алиса; Елисеева Арина; Мелкова Виктория; Дворниченко Виктория; Хлебникова Виктория.

2 место — г. Новомосковск: Лосева Варвара; Харчикова Алиса; Вобликова Аксенья; Рудая Евгения; Ставцева Мария.

3 место — Команда «Звездочки» (бригада Лисицыной О.А.): Захарова Елизавета; Пичужкина Вероника; Кожевникова Виктория; Ракитина Виктория; Кучарова Ольга.



Групповое упражнение-многоборье. Программа 1 юношеского разряда

1 место — Команда «Витаминки» (бригада Лисициной О.А.): Мешкова Эльза; Вариина Арина; Лукина Дарья; Мееревич Евгения; Поротикова Анна.

2 место — Команда «Бусинки» (бригада Лисициной О.А.): Черкесова Ксения; Михеева Алиса; Сухорослова Варвара; Гайт Яна; Рабоволенко Вероника.

3 место — Команда «Dream» г. Тула: Герасимова Варвара; Дзюба Эллина; Чередниченко Варвара; Цотова Злата; Скубенич Дарья.



Церемонию награждения провели замминистра физкультуры и спорта Рязанской области Юрий Колдин, главный судья соревнований, судья всероссийской категории, заслуженный тренер России Ольга Лисицына, внук заслуженного тренера РСФСР Светланы Лебедевой Константин Королец.

Юрий Колдин вручил удостоверение и знак Мастера спорта России по художественной гимнастике воспитанницам ГАУ РО «СШОР «Академия единоборств» Куркиной Марии, Климовой Кристине, Ждановой Алене, Жадиной Татьяне, Лозовской Елизавете, Потехинской Анастасии (бригада Лисицыной О.А.), Зайцевой Валерии, Каплиной Елизавете (бригада Горшковой Т.С.) и пожелал спортсменкам новых красивых выступлений и ярких побед.

Победителей и призеров соревнований наградили призами, кубками, медалями и грамотами минспорта.

Справка

Светлана Лебедева — выпускница первого набора студентов Московского института физкультуры по специализации «художественная гимнастика», основоположник художественной гимнастики в Рязанской области, которая начала у здесь развиваться с 1958 года.

Она была первым тренером, создавшим секцию этого вида спорта в Рязани и получившим высокое звание «Заслуженный тренер РСФСР». За годы педагогической деятельности Светлана Лебедева воспитала несколько поколений гимнасток. Среди ее воспитанниц — чемпионка мира в групповых упражнениях Татьяна Иванова, заслуженные тренеры России Татьяна Горшкова, Галина Пучкова, Ольга Лисицына, Светлана Коновалова.