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В России утвердили льготную ипотеку на строительство частных домов
Кредит под 6% на срок до 30 лет будут выдавать российским семьям, где в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го родился второй ребенок или последующие дети. Программа также распространяется на семьи с единственным ребенком, у которого есть инвалидность.

В программу льготной семейной ипотеки включили возможность брать кредит под 6% на покупку земельных участков и строительство частных домов. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает РБК.

По словам Мишустина, за счет расширения программы предполагается дополнительно выдать более 20 тысяч жилищных кредитов на 79 млрд рублей. Площадь построенного в рамках программы частного жилья может составить 2,8 млн «квадратов», считает премьер-министр.

Кредит под 6% на срок до 30 лет будут выдавать российским семьям, где в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022-го родился второй ребенок или последующие дети. Программа также распространяется на семьи с единственным ребенком, у которого есть инвалидность.

Известно, что лимит суммы кредита для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти составит 12 млн рублей, для других регионов — 6 млн.

Обязательное условие для участия в программе — строительство дома должны вести организации или индивидуальные предприниматели по договору подряда. Минимальный первоначальный взнос по кредиту составляет 15% от стоимости участка и цены строительства дома по договору.