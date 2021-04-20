В пруду под Рязанью всплыла дохлая рыба
Погибли крупные обитатели водоема общим весом в несколько центнеров. Причины ЧП пока неизвестны.
В воскресенье, 18 апреля, в пруду деревни Сергеевка Рязанского района всплыла дохлая рыба. Об этом пишет издательство «Пресса».
Погибли крупные обитатели водоема общим весом в несколько центнеров. Причины ЧП пока неизвестны, обращения уже направили в Росприроднадзор, Росрыболовство и минприроды.
На вторник, 20 апреля, в Сергеевку запланирован визит сотрудников лаборатории, которые должны взять пробы.