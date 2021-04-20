Студент РГАТУ стал призером второго этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную работу

Рязанский агротехнологический университет имени П.А. Костычева представил Николай Бродин — студента 3 курса технологического факультета.

15 апреля в Твери завершился II этап Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза России по ЦФО. Его участниками стали 17 человек из 12 учебных заведений.

Рязанский агротехнологический университет имени П.А. Костычева представил Николай Бродин — студента 3 курса технологического факультета. Его научная работа на тему «Влияние инокуляции семян на продуктивность посевов сои» заняла третье место в номинации «Агрономия». Это позволило Николаю стать участником третьего (заключительного) этапа Всероссийского конкурса.