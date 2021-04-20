Рязанские ученые-аграрии представили свои разработки на Дне инноваций ВДВ

Рязанский агротехнологический университет стал участником Дня инноваций ВДВ, который проходил на базе Рязанского воздушно-десантного училища 15-16 апреля и включал в себя выставочные мероприятия и научно-деловую программу.

Рязанский агротехнологический университет стал участником Дня инноваций ВДВ, который проходил на базе Рязанского воздушно-десантного училища 15-16 апреля и включал в себя выставочные мероприятия и научно-деловую программу. Около 80 предприятий оборонно-промышленного комплекса, профильных предприятий и конструкторских бюро представили здесь более 400 образцов технологий и инновационных решений для использования в войсках ВДВ.

Ученые-аграрии РГАТУ продемонстрировали приоритетные инновационные разработки двойного назначения: мобильный многофункциональный агрегат, снабженный беспилотными летательными аппаратами; малый беспилотный летательный аппарат для искусственного опыления сельскохозяйственных культур; проект мобильного навигационно-связного устройства для сельскохозяйственной техники.

Как отметил врио ректора вуза Александр Шемякин, все представленные технические решения и технологии могут успешно применяться как для достижения целей продовольственной безопасности, так и для решения военных задач.

Инновации ученых Рязанского агротехнологического университета привлекли внимание заместителя командующего ВДВ по миротворческим операциям и коллективным силам оперативного реагирования генерал-лейтенанта Андрея Холзакова, который пригласил для участия в круглом столе в рамках научно-деловой программы начальника отдела патентования агроуниверситета Романа Безносюка. Они обсудили вопросы значимости межведомственного и межвузовского взаимодействия, а также потенциальные возможности научно-технического развития инновационных проектов двойного назначения.