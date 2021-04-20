Рязанские самбисты завоевали медали летней Спартакиады молодежи России

С 15 по 18 апреля в Орле состоялся II этап V летней Спартакиады молодежи России (самбо). Борьба среди юниоров проходила в 8 весовых категориях: 53, 58, 64, 71, 79, 88, 98, свыше 98 кг.

С 15 по 18 апреля в Орле состоялся II этап V летней Спартакиады молодежи России (самбо). Борьба среди юниоров проходила в 8 весовых категориях: 53, 58, 64, 71, 79, 88, 98, свыше 98 кг.

По итогам соревнований рязанские спортсмены завоевали медали.

Дмитрий Соников в весовой категории до 79 кг занял 2 место, он также отобрался на финал Спартакиады. Бронзовыми призерами стали Рауль Бабаев в весовой категории до 88 кг и Егор Осипов в весовой категории до 98 кг. Спортсмены воспитанники СШОР «Родной край-Спорт», тренируются под руководством Заслуженного тренера России Константина Фофанова и тренера Евгения Савельева.

Также обладателями наград стали спортсмены СШОР «Юпитер». «Серебро» в весе +98 кг завоевал Александр Лобанов (тренер Андрей Волков), «бронзу» в весе 75 кг взяла Диана Филина (тренер Юрий Гаврюшин).

Также бронзовой призеркой в весе 80 кг стала воспитанница СШОР «Академия Единоборств» Екатерина Бобровникова (Заслуженный тренер России Наталья Глушкова).