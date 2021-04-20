Рязанские гиревики привезли медали с Чемпионата федеральных округов

С 17 по 18 апреля в Пскове прошел Чемпионат федеральных округов по гиревому спорту. В соревнованиях приняли участие рязанские спортсмены Иван Кулаков, Максим Шаров, Виктор Ванин и Александр Шелихов.

С 17 по 18 апреля в Пскове прошел Чемпионат федеральных округов по гиревому спорту. В соревнованиях приняли участие рязанские спортсмены Иван Кулаков, Максим Шаров, Виктор Ванин и Александр Шелихов.

По итогам чемпионата в весовой категории + 85 кг мастер спорта России международного класса Иван Кулаков (тренер Игорь Шматов) занял 1 место в упражнении длинный цикл с 93 очками. Бронзовым призером в весе 73 кг в двоеборье стал Максим Шаров (тренер Василий Ветров). Спортсмены тренируется в ДДЮ «Алые Паруса» в Ряжске.

Иван Кулаков, Максим Шаров и Виктор Ванин отобрались на Чемпионат России, который пройдет в начале июня в Ростове.