Рязанские автоинспекторы проверят водителей такси
Сотрудники ГИБДД проверят места скопления автомобилей такси во всех районах областного центра.
Рязанские автоинспекторы проверят водителей такси. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Во вторник, 20 апреля, сотрудники ГИБДД совместно с представителями минтранса Рязанской области проверят места скопления автомобилей такси во всех районах областного центра.
У водителей проверят наличие путевых листов, техническое состояние автомобиля, а также разрешение на осуществление пассажирских перевозок.