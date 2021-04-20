Рязанские автоинспекторы проверят водителей такси

Сотрудники ГИБДД проверят места скопления автомобилей такси во всех районах областного центра.

Рязанские автоинспекторы проверят водителей такси. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Во вторник, 20 апреля, сотрудники ГИБДД совместно с представителями минтранса Рязанской области проверят места скопления автомобилей такси во всех районах областного центра.

У водителей проверят наличие путевых листов, техническое состояние автомобиля, а также разрешение на осуществление пассажирских перевозок.