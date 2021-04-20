Рязанская полиция попросила родителей запретить детям выходить на несанкционированный митинг

Правоохранители напомнили, что несовершеннолетние могут «поддаться радикальным течениям и попасть в неприятную ситуацию».

Рязанская полиция попросила родителей запретить детям и подросткам выходить на несанкционированный митинг. Правоохранители напомнили, что несовершеннолетние могут «поддаться радикальным течениям и попасть в неприятную ситуацию».

Если подростки участвуют в таких мероприятиях и «совершают хулиганские действия», их привлекают к ответственности — административной и уголовной — наравне со взрослыми, подчеркнули в УМВД. Кроме того, родителей нарушителей могут оштрафовать на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, а также на сумму от 150 до 300 тысяч, если был причинен вред имуществу или здоровью.