Рязанцев предупредили о грозе
Во вторник, 20 апреля, для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Во вторник, 20 апреля, для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным синоптиков, 21 апреля на территории области местами ожидается сильный дождь, гроза, порывы ветра 13-18 метров в секунду, местами 23 метров в секунду.
Рязанцев призвали быть внимательнее и соблюдать ПДД.