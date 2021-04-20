Рязанцам предложили записаться на бесплатный прием специалистов в медцентре «Самая скорая помощь»

С 19 апреля в медцентре особого формата «Самая скорая помощь» действуют специальные условия для всех клиентов: при сдаче любых видов анализов консультация специалиста будет бесплатной.
В «Самой скорой помощи» ведут прием терапевт, гастроэнтеролог, эндокринолог. Здесь можно сдать более двух тысяч видов анализов, сделать ЭКГ — в медцентре или на дому. Врача или медсестру для осмотра, процедур (уколы, капельницы), оформления больничного, санаторно-курортных карт также можно вызвать на дом, позвонив по телефону
Анализы будут готовы в течение 1-4 дней. Срок действия акции ограничен, уточнить информацию можно по телефону
Медцентр «Самая скорая помощь» работает ежедневно с 8:00 до 21:00 по адресу: Окский проезд, дом 4 корпус 1.
Прайс-лист (при сдаче анализов прием в медцентре бесплатный):
- Прием первичный терапевта — 900 рублей;
- Прием повторный терапевта — 800 рублей;
- Первичный прием гастроэнтеролога — 900 рублей;
- Повторный прием гастроэнтеролога — 800 рублей;
- Первичный прием эндокринолога — 900 рублей;
- Повторный прием эндокринолога — 800 рублей;
- Прием на дому (в пределах административных границ города) — 2 000 рублей;
- Вызов медсестры на дом (в пределах административных границ города) — 900 рублей.
На прием гастроэнтеролога и эндокринолога обязательна предварительная запись по телефону 41- 90- 91 или на
Лицензия ЛО-62-01-002211
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ