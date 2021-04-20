Рязанцам предложили записаться на бесплатный прием специалистов в медцентре «Самая скорая помощь»

Анализы будут готовы в течение 1-4 дней. Срок действия акции ограничен, уточнить информацию можно по телефону +7 (4912) 41-90-91.

С 19 апреля в медцентре особого формата «Самая скорая помощь» действуют специальные условия для всех клиентов: при сдаче любых видов анализов консультация специалиста будет бесплатной.

В «Самой скорой помощи» ведут прием терапевт, гастроэнтеролог, эндокринолог. Здесь можно сдать более двух тысяч видов анализов, сделать ЭКГ — в медцентре или на дому. Врача или медсестру для осмотра, процедур (уколы, капельницы), оформления больничного, санаторно-курортных карт также можно вызвать на дом, позвонив по телефону +7 (4912) 41-90-91 или оформив запись онлайн по ссылке .

Анализы будут готовы в течение 1-4 дней. Срок действия акции ограничен, уточнить информацию можно по телефону +7 (4912) 41-90-91 .

Медцентр «Самая скорая помощь» работает ежедневно с 8:00 до 21:00 по адресу: Окский проезд, дом 4 корпус 1.

Прайс-лист (при сдаче анализов прием в медцентре бесплатный):

Прием первичный терапевта — 900 рублей;

Прием повторный терапевта — 800 рублей;

Первичный прием гастроэнтеролога — 900 рублей;

Повторный прием гастроэнтеролога — 800 рублей;

Первичный прием эндокринолога — 900 рублей;

Повторный прием эндокринолога — 800 рублей;

Прием на дому (в пределах административных границ города) — 2 000 рублей;

Вызов медсестры на дом (в пределах административных границ города) — 900 рублей.

На прием гастроэнтеролога и эндокринолога обязательна предварительная запись по телефону 41- 90- 91 или на сайте .

Лицензия ЛО-62-01-002211

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