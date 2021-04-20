Россия ограничила зону полетов над Черным морем

Ограничения будут действовать до 24 апреля.

Россия ограничила зону полетов над Черным морем. Об этом пишет ТАСС.

Ряд воздушных трасс в Симферопольском районе над акваторией Черного моря попал под полное перекрытие. При этом зона полетов над Крымским полуостровом не перекрывается.

В некоторых зонах действует перекрытие только выше 11 900 метров (то есть выше уровня полетов гражданской авиации), в других — выше 6 100 метров, а где-то перекрытие зон зависит от уровня моря.

Ограничения будут действовать до 24 апреля.