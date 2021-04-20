Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости гриппом в Рязанской области

В Рязанской области не зарегистрировали ни одного случая гриппа в период с 12 по 18 апреля. Показатель заболеваемости ОРВИ по региону находится ниже эпидемического порога.

С 12 по 18 апреля в Рязанской области не зарегистрировали ни одного случая гриппа. Об этом сообщает сайт регионального Роспотребнадзора.

Показатель заболеваемости ОРВИ по региону находится ниже эпидемического порога на 37,8%, по Рязани — на 21,7%. Среди заболевших доля детей до 14 лет составила 56,8%. Управление Роспотребнадзора обращает внимание на необходимость соблюдения мер профилактики гриппа и ОРВИ.