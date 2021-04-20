Полиция прокомментировала выезд силовиков к Прио-внешторгбанку

В здании нашли бесхозный пакет. На место выезжала кинологическая служба.

В полиции прокомментировали выезд аварийно-спасательной техники к зданию Прио-внешторгбанка.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, во вторник, 20 апреля, в 16:30 из банка поступил вызов. В здании нашли бесхозный пакет. На место выехали полицейские, в том числе кинологическая служба. Они обследовали пакет, выяснилось, что в нем личные вещи. Предварительно, сумку забыл кто-то из посетителей.

Напомним, ранее очевидцы сообщили, что у Прио-внешторгбанка заметили силовиков. Видео с аварийно-спасательной машиной очевидцы прислали в редакцию РЗН.инфо.