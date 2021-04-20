Под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка

Напомним, предварительная причина произошедшего — утечка газа из-за неисправности оборудования в квартире на третьем этаже. После хлопка начался пожар, конструкции здания обрушились. Пострадали не менее четырех квартир на втором и третьем этажах.

Вечером в понедельник, 19 апреля, в селе Маргуша Нижегородской области произошло ЧП. В трехэтажном доме №15 по улице Новоселова прогремел взрыв.

Под завалами нашли тело младенца, он погиб, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы. Всего пострадали семь человек, в больницу доставили четверых детей из одной семьи.

«Девочку в возрасте 2,5 месяца извлекли из-под завала, у нее ушибы рук, тела и грудной клетки, ссадины. У мальчика 2,5 лет черепно-мозговая травма, еще один ребенок получил травму правого голеностопа. Четвертый ребенок не получил никаких травм», — говорится в сообщении.

Напомним, предварительная причина произошедшего — утечка газа из-за неисправности оборудования в квартире на третьем этаже. После хлопка начался пожар, конструкции здания обрушились. Пострадали не менее четырех квартир на втором и третьем этажах.

Прокуратура проводит проверку, следком возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Родственникам погибшего местные власти выплатят 200 тысяч рублей, пострадавшие при взрыве получат материальную помощь по 100 тысяч рублей.

Фото и видео Mash