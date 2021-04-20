Пенсионерка из Спасского района едва не погибла от рук сожителя

В селе Петровичи Спасского района 63-летняя пенсионерка едва не погибла от рук сожителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В селе Петровичи Спасского района 63-летняя пенсионерка едва не погибла от рук сожителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 60-летний местный житель выпил, а гражданская жена стала упрекать его в «аморальном поведении». Мужчина разозлился и замахнулся на нее сковородкой, пригрозив убийством.

Женщина испугалась и замолчала, а потом вызвала полицию. В отношении ее гражданского мужа возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.