Оперштаб сообщил о смерти еще троих рязанцев с коронавирусом

Общее число заражений достигло 27 321. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 51 случай коронавируса. Об этом во вторник, 20 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 27 321. За сутки вылечились 76 пациентов, всего 25 686. Умерли 3 человека, всего 424.

В России за сутки выявили 8 164 случая заражения, всего 4 718 854. За сутки выздоровел 9 631 пациент, всего 4 343 229. Скончались 379 человек, всего 106 307.