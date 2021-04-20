Ночью на трассе в Рязани столкнулись два грузовика
В ночь на вторник, 20 апреля, на 189-м километре трассы М5 в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УВМД.
В ночь на вторник, 20 апреля, на 189-м километре трассы М5 в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УВМД.
Примерно в 23:50 31-летний житель Самары на грузовике Ford Transit врезался в «ГАЗ Валдай» под управлением 33-летнего жителя Пензы, который стоял перед красным светофором.
В результате водитель Ford получил травмы, ему оказали медпомощь.