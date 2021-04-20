Насильника и убийцу сестер из Ярославской области хотят отправить в психлечебницу

Инцидент произошел 15 сентября 2020 года в квартире жилого дома в Рыбинске. Тела сестер обнаружила их мать, вернувшаяся с работы.

В Ярославской области следователи попросили отправить 40-летнего Виталия Молчанова на принудительное лечение. Его подозревают в изнасиловании и убийстве двух дочерей сожительницы в возрасте 8 и 13 лет.

Инцидент произошел 15 сентября 2020 года в квартире жилого дома в Рыбинске. Тела сестер обнаружила их мать, вернувшаяся с работы.

По версии следствия, мужчина страдает психическим расстройством. Оно «лишало его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими».

В отношении Молчанова возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 244, части 3 статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 131, пункту «б» части 4 статьи 132, пунктам «а, в, д, к» части 2 статьи 105 УК.

Известно, что мужчину уже судили за изнасилование и убийство ребенка. Он вышел на свободу в 2019 году. Мать убитых девочек переехала к нему из Омской области за полтора месяца до трагедии.