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На реконструкцию Окского водозабора выделят 23 млн рублей
Исполняющий обязанности начальника финансово — казначейского управления Андрей Решоткин рассказал о реконструкции Окской очистной водопроводной станции, ликвидации свалки в Хамбушево и капитальном ремонте теплосетей.

На реконструкцию Окской очистной водопроводной станции Рязань выделит 23 млн рублей. Об этом стало известно на заседании комитета по бюджету и налогам гордумы.

Напомним, c начала 2020 года рязанцы регулярно жаловались на качество водопроводной воды. В мэрии тогда сообщили, что проблема возникла из-за «аномальных погодных условий, обмеления Оки, состояния водозабора, который нуждается в реконструкции, и изношенности труб».

Также Рязань в текущем году выделит 244 млн на организацию бесплатного горячего питания школьников младших классов.

Исполняющий обязанности начальника финансово — казначейского управления администрации города Андрей Решоткин добавил, что на ликвидацию несанкционированной свалки в Хамбушево выделено 16 млн рублей, а на капитальный ремонт тепловых сетей (субсидии МУП РМПТС) уйдет 100 000 млн рублей.