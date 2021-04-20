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Мэрия сорвала поручение Любимова по гарантийным дорогам
Поручение выполнили с однодневным опозданием, а исполнитель посетовал на «нехватку кадров».

Мэрия просрочила исполнение поручения рязанского губернатора Николая Любимова. Об этом во вторник, 20 апреля, на заседании правительства сообщила глава администрации города Елена Сорокина. Поручение касалось обследования гарантийных дорог в Рязани. Сорокина отметила, что поручение выполнили с однодневным опозданием, а исполнитель посетовал на «нехватку кадров».

Мэр назвала произошедшее «вопиющим фактом» и извинилась за подчиненного. «Руководителю структурного подразделения будет объявлено взыскание. Кроме того, до руководителей структурных подразделений еще раз довели, что поручения губернатора выполняются безукоснительно, в точно установленный срок», — отметила Сорокина.