Мэрия отчиталась об уборке рязанских улиц

Бригады мехуборки наводят порядок на остановках, собирают случайный мусор, проводят работы по благоустройству.

Сотрудники Дирекции благоустройства продолжают уборку рязанских улиц. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

С 19 по 20 апреля 142 кубометра смета и 297 кубометров грунтовых наносов вывезли с улиц Вознесенской, Высоковольтной, проезда Яблочкова, Зубковой, Введенской.

Спецтехника в круглосуточном режиме подметает и моет улицы в центре города, на Московском шоссе, в Горроще. В городе проводят работы по благоустройству — убирают листву с газонов, подкармливают розы, полят и рыхлят цветники.

Бригады мехуборки наводят порядок на остановках, собирают случайный мусор, убирают прилотковую часть дорог на улицах Чкалова и Островского. Также проводятся работы по очистке урн, уборке остановок общественного транспорта, вывозу веток.

Помимо территорий, на которых еженедельно проводятся общегородские субботники, убираются места, за которые жители проголосовали на платформе обратной связи портала «Госуслуги». Дополнительные субботники прошли на зеленой зоне от улицы Строителей до улицы Высоковольтной, в ЦПКиО, зеленой зоне по улице Татарской, Мемориальном имени Белякова, сквере 26 Бакинских комиссаров.