Кораблинская прокуратура выявила нарушения в работе очистных сооружений

Проверка показала, что очистные сооружения сточных вод «Тверь» в селе Ключ работаю с 2011 года без разрешения на эксплуатацию.

Кораблинская прокуратура выявила нарушения в работе очистных сооружений. Об этом сообщает сайт ведомства.

В Кораблинском районе прокуратура провела проверку работ при водоотведении и сбросу сточных вод из очистных сооружений. По результатам проверки было установлено, что очистные сооружения сточных вод «Тверь» в селе Ключ работаю с 2011 года без разрешения на эксплуатацию. Также очистные сооружения не осуществляют биологическую очистку, у них отсутствует система аэрации и необходима установка новой ершовой загрузки.

В администрацию села прокуратура внесла представление, которое находится на стадии рассмотрения.