Из-за перекрытия дороги в Горроще изменилась схема движения транспорта

Во вторник, 20 апреля, в Горроще перекрыли дорогу. Об этом сообщили в мэрии.

Во вторник, 20 апреля, в Горроще перекрыли дорогу. С 10:00 до 17:00 на перекрестке улиц Островского и Полетаева проведут ремонт инженерных коммуникаций, сообщили в мэрии.

На это время изменится схема движения общественного транспорта: