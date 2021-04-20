Из-за перекрытия дороги в Горроще изменилась схема движения транспорта
Во вторник, 20 апреля, в Горроще перекрыли дорогу. Об этом сообщили в мэрии.
Во вторник, 20 апреля, в Горроще перекрыли дорогу. С 10:00 до 17:00 на перекрестке улиц Островского и Полетаева проведут ремонт инженерных коммуникаций, сообщили в мэрии.
На это время изменится схема движения общественного транспорта:
- троллейбусы №3 и 9 при движении от остановки «Радиоуниверситет» будут следовать по улице Братиславской, Безымянному переулку, улице Полетаева, далее по своим маршрутам.
- маршрутки №49 и 65 при движении в сторону Братиславского от остановки «ТРК Полетаевский» будут следовать по улицам Гагарина, Братиславской, далее по своим маршрутам.