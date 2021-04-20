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Из-за аварии на 16 рязанских улицах отключили холодную воду
Воды не будет на время аварийных работ. Об этом сообщили в мэрии.

Утром во вторник, 20 апреля, на 16 рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.

На время аварийных работ — до 13:00 — воды не будет по следующим адресам:

  • улица Баженова (полностью) частный сектор, дом 36 корпус 1, дом 36, дом 24, дом 26, дом 3, дом 27, дом 29, дом 33, дом 35 и с корпусами;
  • улица Ключевая (полностью) частный сектор;
  • улица Родниковая (полностью) частный сектор, дом 28;
  • улица Снежная (полностью) частный сектор;
  • улица Старый Сад (полностью) частный сектор;
  • 1-й Старосадский проезд (полностью) частный сектор;
  • 2-й Старосадский проезд (полностью) частный сектор;
  • 3-й Старосадский проезд (полностью) частный сектор;
  • улица Спортивная, дом 10, дом 12, дом 13а;
  • Голенчинское шоссе, дом 15, дом 13 и с корпусами;
  • улица Старая Дубрава, дом 1, дом 8 (детсад №30);
  • Славянский проспект, дом 3, дом 5, дом 6;
  • улица Светлая, дом 11, полностью частный сектор;
  • Светлый проезд (полностью) частный сектор.

Кроме того, до 15:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Новоселов, дом 51 корпус 2;
  • улица Центральная, дом с 111 по 159 (частный сектор) нечетная сторона.

Ранее сообщалось об отключении воды в Горроще.