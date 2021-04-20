Из-за аварии на 16 рязанских улицах отключили холодную воду

Воды не будет на время аварийных работ. Об этом сообщили в мэрии.

Утром во вторник, 20 апреля, на 16 рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили в мэрии.

На время аварийных работ — до 13:00 — воды не будет по следующим адресам:

улица Баженова (полностью) частный сектор, дом 36 корпус 1, дом 36, дом 24, дом 26, дом 3, дом 27, дом 29, дом 33, дом 35 и с корпусами;

улица Ключевая (полностью) частный сектор;

улица Родниковая (полностью) частный сектор, дом 28;

улица Снежная (полностью) частный сектор;

улица Старый Сад (полностью) частный сектор;

1-й Старосадский проезд (полностью) частный сектор;

2-й Старосадский проезд (полностью) частный сектор;

3-й Старосадский проезд (полностью) частный сектор;

улица Спортивная, дом 10, дом 12, дом 13а;

Голенчинское шоссе, дом 15, дом 13 и с корпусами;

улица Старая Дубрава, дом 1, дом 8 (детсад №30);

Славянский проспект, дом 3, дом 5, дом 6;

улица Светлая, дом 11, полностью частный сектор;

Светлый проезд (полностью) частный сектор.

Кроме того, до 15:00 воды не будет по следующим адресам:

улица Новоселов, дом 51 корпус 2;

улица Центральная, дом с 111 по 159 (частный сектор) нечетная сторона.

Ранее сообщалось об отключении воды в Горроще.