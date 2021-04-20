Исследование показало, каким специалистам в Рязани предлагают высокие зарплаты

Портал SuperJob.ru провел исследование и выяснил, кому готовы больше всего платить в городах России с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн.

Портал SuperJob.ru провел исследование и выяснил, кому готовы больше всего платить в городах России с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн.

Среди самых высокооплачиваемых предложений апреля выделили привлекательные предложения для программистов и менеджмента высшего и среднего звена. Одни из самых высокооплачиваемых категорий работников — это по-прежнему инженерно-технический персонал, в том числе руководящие инженерные позиции, специалисты в сфере продаж.