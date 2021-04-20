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Игорь Маковский встретился с коллективами «Ивгорэлектросети» и «Ивэнерго»
Глава энергокомпании подробно остановился на предстоящих задачах, которые сотрудники организации будут совместно решать с «Ивэнерго».

Во вторник, 20 апреля, гендиректор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский проверил состояние производственных объектов «Ивановской городской электрической сети» и обсудил актуальные вопросы развития электросетевого комплекса Иваново с коллективами общества и филиала «Ивэнерго».

Глава энергокомпании подробно остановился на предстоящих задачах, которые сотрудники организации будут совместно решать с «Ивэнерго». Напомним, в начале апреля 2021 года «Ивгорэлектросеть» вошла в зону функциональной ответственности «Россети Центр». На встрече обсудили мероприятия по повышению надежности энергоснабжения жителей областного центра, снижению потерь в сетях, внедрению интеллектуальных приборов учета, а также программу развития наружного освещения Иванова.

«Сотрудники „Ивгорэлектросети“ — профессионалы самого высокого уровня, которые как никто знают все особенности и нюансы сетевого хозяйства города. Создание на базе „Ивэнерго“ и городских сетей единого центра ответственности позволит эффективно решать вопросы качественного и бесперебойного электроснабжения населения областного центра. А для коллектива „Ивгорэлектросети“ переход на стандарты „Россетей“ — это повышение социальной защищенности и дополнительные условия мотивации труда», — отметил Игорь Маковский.