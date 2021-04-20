C 1 мая изменится график получения пенсий и их размер

С 1 мая изменится график получения пенсий и их размер. Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала Life, как изменится порядок выплат на праздниках и кто получит доплату ко Дню Победы.

С 1 мая изменится график получения пенсий и их размер. Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская рассказала Life, как изменится порядок выплат на праздниках и кто получит доплату ко Дню Победы.

Так, с 1 мая пересчитают размеры доплат к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Речь идет о дополнительном соцобеспечении, на которое имеют право пилоты, штурманы, некоторые категории инженеров, механиков и радистов. При этом выслуга в должности члена летного экипажа должна составлять не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

«Если человек уходит из профессии по состоянию здоровья, то он все равно может получать доплату, если стаж работы не менее 20 лет у мужчин и 15 лет у женщин, — рассказала объяснила Красовская. —Человек должен выйти на пенсию с должности, которая дает право на доплату. Если он потом поправит здоровье и снова устроится на работу, то перестанет получать эти деньги».

Кроме того, с 1 мая пересчитывают доплату пенсионерам, которые работали в отдельных категориях угольной промышленности. Право на нее имеют люди, трудившиеся полный рабочий день.

«Если человек был занят на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца и на строительстве шахт, то для получения выплаты ему нужно иметь не менее 25 лет стажа. Для представителей ведущих профессий отрасли достаточно отработать 20 лет», — пояснила юрист.

Также в связи с майскими праздниками изменится график получения денег для всех пенсионеров. Те, кому начисляют выплаты 1-3 мая, получат их досрочно — до 30 апреля. Тем, кто получает деньги 8-10 мая, их выдадут с 4 по 7 мая.

Единовременную выплату ко Дню Победы в 9 тысяч рублей получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, деньги перечислят вместе с пенсией за май.