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14-летней Анастасии Байшевой требуется помощь рязанцев
Общая сумма к сбору составляет более четырех млн рублей.

14-летней Анастасии Байшевой требуется помощь рязанцев. Об этом сообщила в социальной сети «ВКонтакте» мама девочки Любовь Байшева.

У Насти синдром Ретта — редкое генетическое заболевание. Она родилась обычным ребенком, но к семи годам перестала самостоятельно передвигаться. Настя не разговаривает, самостоятельно не ходит, не стоит, руки не работают. У нее большие проблемы с ногами и спиной. Девочка нуждается в оперативном лечении, особом уходе и специальных технических средствах реабилитации.

По словам мамы девочки, Любови Байшевой, получить помощь от государства они не могу, суды и разбирательства идут годами.

«Если сейчас не принять меры, то она вовсе может потерять опорность в ногах, и спина ухудшится еще больше. Проблемы усугубятся во всех внутренних органах, которые и так имеют различные отклонения. Из-за этого ребенок терпит постоянные боли и страдания», — рассказала Любовь.

Общая сумма к сбору составляет более четырех млн рублей.

Номер карты и официальные документы можно посмотреть в Группе помощи Настеньке Байшевой.

Фото Любовь Байшева.