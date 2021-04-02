Жителя Михайловского района осудили за «пьяное» вождение

7 марта 2020 года мужчина сел пьяным за руль «девяносто девятой». Его задержали на территории Путятинского района.

Жителя Михайловского района осудили за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре .

7 марта 2020 года мужчина сел пьяным за руль «девяносто девятой». Его задержали на территории Путятинского района.

В суде мужчина признал свою вину.

Его признали виновным по статье 261.1 УК РФ. Ему назначили год лишения свободы условно с испытательным сроком один год, также его лишили «прав» на два года.