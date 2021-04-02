\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 02
Сбт, 03
Вск, 04
ЦБ USD 76.07 0.26 03/04
ЦБ EUR 89.59 0.64 03/04
Нал. USD 75.8 / 76.35 11:32
Нал. EUR 89.4 / 90 11:32
Новости
Коронавирус
Публикации
Ремонт придется узаконить. При каких условиях перепланировку нужно сог...
После большого ремонта в квартире могут произойти измен...
Вчера 14:54
1 420
Почти три тысячи рязанских семей выбрали видеонаблюдение от «Ростелеко...
Количество рязанских пользователей услуги «Видеонаблюде...
Вчера 12:19
934
«Новые люди» помогут благоустроить набережную в Касимове
В Рязанской области подвели итоги «Марафона идей». Любо...
29 марта 09:19
3 899
Коварный капитан ЗУМ и бесстрашные мсТЮЗители. Рязанские артисты прове...
Большой театральный капустник прошел на сцене Рязанског...
28 марта 09:03
3 975
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
За сутки от коронавируса скончались шесть рязанцев
Всего с начала пандемии в Рязанской области скончались 374 человека. За сутки в регионе заболели 52 человека, всего — 26 422. Выздоровели 59 человек, всего — 24 478.

За сутки от коронавируса скончались шесть рязанцев. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии в Рязанской области скончались 374 человека. За сутки в регионе заболели 52 человека, всего — 26 422. Выздоровели 59 человек, всего — 24 478.

В России за сутки заболели 8 792 человека, всего — 4 563 056. Выздоровели 9 832 человека, всего с начала пандемии — 4 186 251. За сутки скончались 400 человек, всего 99 633.