За сутки от коронавируса скончались шесть рязанцев

Всего с начала пандемии в Рязанской области скончались 374 человека. За сутки в регионе заболели 52 человека, всего — 26 422. Выздоровели 59 человек, всего — 24 478.

За сутки от коронавируса скончались шесть рязанцев. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии в Рязанской области скончались 374 человека. За сутки в регионе заболели 52 человека, всего — 26 422. Выздоровели 59 человек, всего — 24 478.

В России за сутки заболели 8 792 человека, всего — 4 563 056. Выздоровели 9 832 человека, всего с начала пандемии — 4 186 251. За сутки скончались 400 человек, всего 99 633.