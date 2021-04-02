В Рязанской области начало затоплять приусадебные участки

В пятницу, 2 апреля, в результате подъема воды в реке Хупта в Ряжске произошло подтопление 18 приусадебных участков. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

В Рязанской области из-за половодья начало затоплять приусадебные участки. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

В пятницу, 2 апреля, в результате подъема воды в реке Хупта в Ряжске произошло подтопление 18 приусадебных участков. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

Из-за весеннего половодья в Кораблинском районе подтопило два низководных моста вблизи населенных пунктов Быково и Шилово. В МЧС сообщают, что для автомобилистов есть объездные пути.